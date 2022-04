Amel LE CORRE

Architecte d'intérieur spécialisée dans le retail et l'hôtellerie, je collabore actuellement avec l'agence Alchimie Studio à la conception et la rénovation de plusieurs résidences de tourisme pour le compte du groupe ODALYS en France. J'ai également acquis une expérience dans la réalisation de stands, notamment grâce au travail de déploiement de concepts de Christophe Pillet pour les stands du groupe RENAULT sur différents salons internationaux entre 2010 et 2012.



Formée à l'Ecole Supérieure des Beaux Arts d'Alger avant d'intégrer l'école Boulle de Paris, j'ai eu l'occasion d'acquérir des compétences en dessin de plans de perspective et de maîtriser les logiciels les plus couramment utilisés sur le domaine tels qu'Autocad, Vector Works, Photoshop, Illustrator, Sketchup...



Rapide, flexible et dynamique, pratiquant l'arabe aussi couramment que le français ; je suis à même de prendre en charge des projets en France et au Maghreb.



Mes compétences :

Architecture

Culture

Décoration

Design

Luxe