Amel LEGER

A l’image de notre planète, les humains sont invités à l’évolution.



Mais

Que connais-tu du monde invisible ?

Que connais-tu de ta véritable Nature ?

Qu’as tu appris du monde dont tu es originelle ?



Des étoiles qui nous attirent, cachent les secrets de l’Univers dont nous sommes issus, en passant par les autres formes d’existence dans l’univers, aux élémentaux, aux archétypes et maitres ascensionnés dont nous recevons les enseignements, à notre voix intérieure qui nous guide, et plein d’autres espaces à reconquérir :



Nous n’avons pas appris et pourtant c’est évident, nous savons que c’est une partie de la Réalité. une Réalité Augmentée.

Tu as atterri ici parce que tu cherches à retrouver toute ton identité et tu souhaites enfin activer pleinement ton potentiel d’humain.





Pour activer ton plein potentiel, je t'invite à me retrouver sur mon site et à suivre ton appel :)

https://passela5eme.com



A tout bientôt

Planning évènements en ligne (offerts)

- Lundi : rendez-vous autour d'un livre qui te reconnectera à ton âme

- Mardi : Tirage de carte et loi d'attraction

- Mercredi : Une histoire, un parcours, des témoignages

- Jeudi : Une vidéo pour t'inspirer à te reconnecter, que tu sois en Burn-out, en reconversion, Thérapeute en quête d'activer sa sagesse d'âme

- Vendredi, 17h : RDV autour de la série "Burn-out, Reconversion et Reconnexion à ton âme" où je te raconte mon parcours et où tu peux me poser tes questions



Pour suivre tout ça : Rendez-vous sur ma page Facebook : Passe la 5ème :

https://www.facebook.com/pg/passela5eme



Light & Love

Mes compétences :

Développement personnel