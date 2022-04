Je m'appelle Amel LUU, et je travaille en tant qu’ingénieur procédés au sein de TECHNIP, société d'ingénierie dans le domaine de l'énergie et de la chimie, leader dans le secteur de l'Oil & Gas. Mon domaine de prédilection est le dimensionnement d'unités de production de polypropylènes. Je suis cependant familier des procédés d'hydrogénation, du traitement de charge pour retirer les poisons des catalyseurs et des problématiques de régénération. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur la séparation d'air au sein d'AIR LIQUIDE ENGINEERING (régénération et distillation cryogénique), et chez TECHNIP la polymérisation (gestion d'un réacteur, de la chaleur de polymérisation, procédé du solide poudre et granules) ainsi que ponctuellement sur la reconversion d'unités de production de chlore/hydrogène.



Mes compétences :

Microsoft Office

HYSYS

C++