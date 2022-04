Amel MALLET

Amél Mallet actuellement a la recherche d'un emploi, ayant travaillé en tant qu'hôtesse d''accueil au Casino Barrière de Lille pendant 3 ans j'ai eu en charge la gestion du standard l'accueil physique et téléphonique rangement de dossier gestion de la billetterie , j'ai également exercé diverse emploi dans la vente durant cinq année ayant pour mission l'accueil client le service client, le réassort, le merchandising,l'encaissement.

Je suis très rigoureuse et j'effectue mes tâches avec diligence.



Mes compétences :

Informatique

Vente

Accueil physique et téléphonique