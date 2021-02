Edouard CALLIATI

Responsable Marketing / Communication / Web



Véritable couteau suisse

Autonome, Organisé, Proactif, Fédérateur,

Biilingue (Fançais / Anglais), Espagnol scolaire



------------------------------------------------



Marketing :

- Création de plan marketing / communication

- Gestion d'un budget annuel

- Production et mise à jour d’outils d’aide à la vente

- Recherche et analyse des fichiers de prospects, campagnes de Lead-Nurturing (Sage CRM)

- Lancement de nouveaux produits / services

- Réalisation d'étude de marché

- Enquête de satisfaction client, benchmark

etc.



Communication & Evènements :

- Gestion des campagnes d'emailing (de la créa graphique et html aux reportings) et newsletter trimestrielle

- Relation presse : création de communiqués de presse, vidéo interview, micro site...

- Production de tous les supports : Maîtrise tous les outils de création graphique

- Organisation d’événements/séminaires professionnels

- Veille techno et presse

etc...



Web :

- Gestion du contenu du site web et du blog (Joomla, Wordpress, Magento)

- Optimisation du référencement SEO, Netlinking, Echange de liens...

- Gestion des campagnes de pub Adwords

- Community management (Twitter, LinkedIn, Viadeo etc.)

- Création de bannière sur site spécialisé

etc...



Mes compétences :

Indesign CS5

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Ergonomie web

Emailing

Référencement

Design

Webmarketing

Communication

Marketing

Webmaster

Sarbacane

Sage

Microsoft Office

Joomla

Wordpress

Développement commercial

Nvu