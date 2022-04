Avec huit ans d’expérience professionnelle en tant que métreur commercial dans le domaine des portes et fenêtres acquise dans une PME en Italie, je me suis installé en France en 2015.

J'ai obtenu le diplôme "Technicien Métreur en Réhabilitation de l'Habitat" à l'AFPA en juin 2017 et je travaille actuellement pour Norba Menuiserie en tant que conducteur des travaux.