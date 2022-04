Arnault CAMINADA

Après une carrière déroulée principalement dans le monde du commerce, j'ai décidé, afin d'optimiser mes compétences, d'effectuer une formation de technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction.



J'ai obtenu mon diplôme en Septembre 2016 et je suis actuellement à la recherche d'un poste d'économiste de la construction, voire de chargé d'affaires, où je pourrais mettre à contribution mes compétences techniques et commerciales.



Je possède de très bonnes capacités d'analyses et d'apprentissage et sais très bien m'adapter à de nouveaux environnements et à de nouvelles techniques de travail, je possède, de plus, de bonnes compétences rédactionnelles, une bonne aisance mathématique et une bonne maîtrise de l'outil informatique.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Négociation

Prospection

Etude technique

Techniques de vente

Archicad

AutoCAD

Suivi de chantiers

CAO

Rédaction de pièce écrites

Métrés tout corps d'état

Étude de prix