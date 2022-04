Amel ROUADJIA

Bonjour,



Diplômée d’un Master 2 en design de produits en partenariat avec l’école Duperré, je suis une designer de produits.

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai développé un profil polyvalent. (assistante designer d'Anna Gili à Milan, chef de projet et designer concepteur pour l'entreprise Pandacraft, designer pour l'entreprise de mobilier haut de gamme Perludi).

Mon champ créatif est varié et curieux, allant du dessin de mobilier, à la création du graphisme pour le mobilier, à la création de motifs et récemment à la conception de jouets en kit pour les enfants.

J'aime accorder une attention particulière aux usages et aux individus en créant des objets sincères ayant du sens.





Amel



Mon site web : http://cargocollective.com/Amelrouadjia



Mes compétences :

Plans techniques

Sketches

Techniques des assemblages bois

Graphisme

Design de jouets

Illustration

VRAY

Indesign

Rhino

Design de produits

Illustrator

Photoshop