Amel SADDI

Mme SADDI DALY Amel .Je suis un technicien en habillement bureau de méthode+Industrialisation des produits ..je prépare un dossier technique complet (consommation en matière première et fils; gamme de montage + std ; nomenclature des fournitures ....) je fais les équilibrages+ les implantations des chaines ..j'ai une bonne gestion de production et des volumes ainsi qu'une bonne gestion humaine..En fait je suis catégorique , je vais droit au but..Je suis ferme et je respecte autrui...



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Communication