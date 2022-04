Mustapha M'HAMED

Jeune diplômé en mastère professionnelle en électronique, électrotechnique et

automatique de la faculté des sciences de Bizerte, ayant une année d’expérience en industrie

Électronique à STARZ ELECTRONICS BIZERTE. Je suis actuellement à la recherche d'un

emploi dans le domaine de la qualité, process, méthodes, commercial ou gestion de

production. Idéalement en industrie Électronique.

Au cours de ma formation, j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques

nécessaires dans le domaine de la qualité, la gestion de production, l’électronique, de la

maintenance industrielle et l’instrumentation et mesures.

Dynamique et motivé, travailler chez vous serait pour moi une expérience très

enrichissante que ce soit sur le plan académique, professionnel ou même humain, pour

laquelle je pense avoir les qualités et les connaissances requises,