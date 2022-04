Amel SAKHI

Spécialisée d'abord dans le métier de l'assistanat commercial, j'ai appris à créer et gérer des outils de vente pour suivre et analyser l'activité commerciale (tableaux de bord, statistiques de vente etc...).



Puis, j'ai gagné en expertise analytique en tant que chargée d'études marketing clients par la mise en place et l'analyse d'indicateurs de performance, ainsi que le reporting de données CRM.



Enfin, je me suis spécialisée dans mon domaine de prédilection, le catalogue.

En tant que chargée de catalogues, j'ai mis en place des supports de communication dans le sens large: prospectus, argumentaires de vente, PLV, affiches, ...



Forte de cette expérience de gestion de projet, je souhaite aujourd'hui approfondir ces compétences acquises en 6 années d'expériences diverses dans une entreprise à fort potentiel.



A bientôt!



Mes compétences :

Analyses quantitatives

Bases de données

Commerciale

Communication

Études marketing

Gestion de projet

Marketing

Merchandising

Microsoft CRM

Outils de vente

PLV

Questionnaire

Reporting

Statistiques

Supports de communication

Vente