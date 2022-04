Dotée d'une double compétence scientifique et marketing, j'ai développé depuis 5 ans des compétences en gestion de projets et management direct et transversal.



Je suis amenée à échanger avec les différentes équipes internes et externes de l'entreprise ce qui n'a fait que déveloper mon sens de la communication.



Attirée par la technique et l'innovation et ayant un fort besoin d'entreprendre je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, concepts à mettre en place pour dynamiser mon métier ou pour améliorer celui des autres.



Mes compétences :

 Conception de nouveaux emballages : graphismes,

 Recherche, sélection et suivi de nouveaux fourni

 Réalisation et suivi de fonctionnement de procéd

biotechnologie

nouvelles technologies