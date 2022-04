Amel SOUISSI

1 Rue du Chemin Vert

93230 Romainville

Tél : 0753677213

amel.souissi93@gmail.com

Sorbonne université – Paris 5

Jussieu, 75005 Paris



Madame, Monsieur,

Actuellement étudiante en deuxième année de Master chimie de matériaux à Sorbonne Université, campus Pierre et Marie Curie. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de traitement des eaux. Je me permets donc de vous envoyer ma candidature.

Au cours de mes années d’étude de chimie et en particulier au cours de ceux de ma licence appliquée en analyse et traitement des eaux, j’ai acquis une curiosité ainsi qu’une passion certaine pour ce domaine. Déterminée, dynamique studieuse et ambitieuse, j’ai pu acquérir l’autonomie et la rigueur nécessaire grâce à la formation reçue à l’université ainsi qu’une expérience professionnelle grâce à mon première année de thèse que j’ai effectuée, au sein de laboratoire Chimie Appliquée et Environnement à la Faculté des Sciences de Monastir en Tunisie avec le sujet intitulé « étude de la sorption des ions métalliques et des pesticides sur la Posidonia oceanica ». Cette expérience m’a permis de travailler en équipe et de monter mon dynamisme et ma créativité. De plus, mon stage de Master 2 réaliser au sein du laboratoire de la chimie de la matière condensée (LCMCP) m’a aidé pour s’intégrer et s’habituer au travail en équipe.

J’ai conscience de la responsabilité et la charge du travail nécessaire pour bien gérer une fonction. Je suis sérieuse et très organisée ce qui devrait m’aider à réussir mes études.

Je vous joins mon CV où vous trouverez des informations complémentaires concernant mes compétences et mon expérience et j’espère avoir l’opportunité de vous démontrer mon enthousiasme prochainement lors d’un entretien.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Amel SOUISSI



Mes compétences :

Waste water

Matlab

Créativité

Nanomatériaux