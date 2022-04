Amen SOUISSI

Je suis docteur en Informatique et mon domaine de recherche est centré sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles: Modélisation, Meta-Modélisation,Transformations de modèles, Génération de code...

L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) est un domaine de recherche très actif. Le principe de l’IDM consiste à spécifier dans un modèle de haut niveau d’abstraction les préoccupations du domaine, puis à générer du code à partir de ce modèle. La génération du code ne se fait généralement pas directement à partir du modèle de haut niveau : des modèles de niveaux intermédiaires sont introduits afin de la faciliter, d’effectuer des vérifications, des simulations, ou de permettre la réutilisation de transformations ou de générateurs de code existant. Chaque niveau d’abstraction est associé à un métamodèle, sorte de grammaire permettant de décrire les modèles de ce niveau (on dit qu’un modèle doit être conforme à son métamodèle). Le passage d’un modèle à un autre se fait à l’aide d’une transformation de modèles s’appuyant sur les métamodèles.

L’IDM permet de spécifier des applications à un haut niveau d’abstraction, sans se soucier des technologies sous-jacentes. Les transformations et la génération de code projetteront le modèle sur la technologie. Cette approche permet de s’affranchir de la technologie et offre une meilleur pérennité de développement : quand la technologie évolue ou change, les modèles de hauts niveaux n’ont pas besoin de changer, seul le générateur de code et certains modèles intermédiaires doivent être modifiés. De même, l’IDM permet de projeter une même application sur différents espaces technologiques. Le haut niveau d’abstraction permet aussi de se concentrer sur le développement du métier sans se soucier de la technologie, simplifiant ainsi la conception d’une application.



Ecreall (www.ecreall.com) utilise déjà une approche IDM dans le développement de ces applications Web, mais de façon empirique. Ecreall a développé un ensemble d’outils lui permettant de capturer les besoins et de concevoir les applications à l’aide de modèles hadoc. A partir de ces modèles, Ecreall génère un ensemble de code fonctionnel correspondant aux applications Web. Cette approche IDM permet à Ecreall de fournir des applications robustes et fiables dans des temps très court. Elle permet aussi de réutiliser partiellement les modèles développés. Ecreall aimerait continuer à innover dans cette approche IDM en formalisant ces différents métamodèles, notamment ceux de hauts niveaux, en permettant de capturer de nouveaux modèles comme par exemple les processus métier des clients, en améliorant sa chaîne de production par l'utilisation des techniques récentes de l’IDM ...



* Pour plus de détails: http://amensouissi.ecreall.com



Mes compétences :

Modélisation