Amel TBESSI

Je suis une femme de confiance, organisé, responsable motivée d'un gout de challenge et bonne capacit d'adaptation pour un travaille en équipe

je s'occupé la poste responsable audi_produit pendant 5 ans dans laquelle je travaillée le contrôle par sondage et prélèvement du mesure

aussi je travaillée modéliste diamino -CAO-

et maitenant en train de chercher un poste de travail

contacter svp TEL 21093914 / 58066513

merci bien avec mes salutations



Mes compétences :

Communication

Design

Internet

Photographie

Contrôle qualité