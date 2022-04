RH PRO PLUS est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’accompagnement des entreprises en matière de Ressources Humaines, la recherche et le recrutement des compétences, la mise en place des systèmes d’évaluation des performances, de rémunération et d’intéressement du personnel ainsi que l’audit des rôles des individus en groupe et le renforcement de la cohésion des équipes de travail. Il se charge également de la gestion administrative et sociale du personnel et l’accompagnement des salariés par la réalisation des formations ou de coaching personnalisés.