Je suis une jeune algérienne âgée de 23 ans diplômée d’un Master 2 (risques naturels et gestion), J’ai acquis de solides connaissances dans ce domaine, je suis intéressée aux évolutions du métier dans le domaine de l’assainissement et gestion des l’environnement et des risques.

Je suis titulaire d’une licence en hydrogéologie et reçue avec mention très bien au master de risques naturels a l’université d’Oran en juillet 2013, et actuellement j'ai travaillé dans le cadre de prêt emploi dans la direction de l’environnement de la wilaya de Tiaret et aujourd'hui je suis ingenieur dans l'agence des ressources hydrauliques.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Corel Draw Suite