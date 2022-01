Amélie BRIZIO

Après validation de mon Master 2 à L'ISCOM Lyon, je suis actuellement Rédactrice Web pour le journal web CinéSérie. Je reste à l'écoute de nouvelles opportunités dans la Communication digitale et plus précisément dans la Création et la Rédaction de contenus digitaux.



Mes compétences :

Cinématographie

Communication externe

Cinéma

Blogging

Stratégie de communication

Conception-rédaction

Communication

Correction

Communication online

SEO

Rédaction

Traduction

Communication interne

Traduction anglais français

Wordpress

Community management

Rédaction web