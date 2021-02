Marion BRIZIO

Business Developer depuis 16 ans au service de prestigieuses marques de Pap et lingerie, je dédie mon énergie au développement effectif de l'activité export.

J'ai acquis une réelle expertise des réseaux sélectifs Wholesale; je connais leurs besoins d'aujourd'hui et de demain, et leur potentiel dans un environnement en mutation.

Sensible aux savoir-faire artisanaux et industriels, j'ai fait de cette affinité naturelle une notion clé pour fédérer les équipes de vente, et cultiver la fidélité des clients à la marque.



Une aspiration : mettre à profit ces atouts dans l'univers mode, pour promouvoir une marque fort potentiel, idéalement dans une société ouverte aux nouveaux supports de vente et de promotion.





Mes compétences :

Dynamique et anticipation commerciale

Culture internationale

Reporting

Connaissance produits

Gestion de la relation client

Selection of brands and agents

Budgets

Retail Stores

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Business Development

Orli ERP

Wholesale