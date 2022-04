Marc HONORE

20 ans d’expérience de direction générale (dont 17 avec mandat social)

Retail & Industrie – Retournement d’entreprises - Développement - Innovation



Mes expertises:

- Conduite du changement et management de crise

- Analyse et pilotage stratégique

- Management d’équipe de direction

- Développement et gestion de marque

- Distribution multi canal (magasins succursales et franchisés, internet)

- Management des flux et sourcing international

- Management de la production (lean manufacturing)

- Contrôle de gestion

- Organisation et système d’information

- Management de l'innovation



Mes compétences :

Conseil

Direction générale

Distribution

Distribution textile

Innovation

Intérim management

Management

Management de transition

Recherche

Retail

Stratégie

Textile