Marc HONORE

De formation technique avec à la base un BTS Electro-Technique renforçé par des stages en france et à l'étranger( Irlande, Allemagne, Etats-Unis)j'ai débuté ma carrière proffessionnalle en tant que sous-traitant du groupe Américain TECHNICON leader à l'époque en systemes d'analyses de Biochimie et Hematologie.Puis suis rentré chez BAYER Diagnostics qui avait racheté Technicon .De fil en aiguille et après rachat je suis rentré chez SIEMENS HEALTHACARE DIAGNOSTICS. J'ai occupé le poste de Responsable Régional pendant plus de 20 ans, et du fait de l'éloignement de la métropole je gère la clientelle de proffessionnels de sante (Laboratoires Privés et Hospitaliers) d'un bout à l'autre de la chaine. Le SAV est ici un sigle à double sens Service Avant Vente et Service Après Vente.Je maîtrise la Biochimie, l'Hématologie, L'immunologie, l'informatique de gestion de laboratoire ainsi que l'automation à travers la robotisation.Les restructurations du groupe SIEMENS ont entraîne la suppression de mon poste sur le département. La distribution a été confiée à un sous traitant local que j'ai rejoins afin de les mettre sur les rails. Aujourd'hui j'ai crée ma propre structure, SOLUTECH qui reste fournisseur de certains Laboratoires à travers de nouvelles sociétés qui nous font confiance et que l'on distribue sur le département de l’île de La Réunion.



Mes compétences :

Serieux

Rigueur

Comptabilité générale

Microbiologie

Maintenance informatique

Immunologie

Biochimie

Hématologie