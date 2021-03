Eric LECAM

Bonjour à tous



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai évolué continuellement en faisant l'acquisition de nouvelles compétences multiples et variées. Au fil de ces années je suis devenu un spécialiste dans l'animation, la motivation et l'encadrement d'équipe dans un environnement que je connais parfaitement, celui du diagnostic médical, et dans un but unique, celui de la satisfaction de nos clients.



Le diagnostic médical est un domaine qui évolue sans cesse et j'apprécie de devoir me remettre en question constamment dans le but d'identifier des axes d'améliorations, de formaliser de nouveaux processus, de les mettre en œuvre et de les suivre avec mon équipe. Je ne manque d'ailleurs jamais d'impliquer celle-ci dans cette démarche.



Mes principaux atouts :



- Ma prédisposition au management (Cohésion et motivation d'équipes)

- Mon aptitude à organiser

- Mon adaptabilité et ouverture d'esprit

- Ma rigueur

- Mes penchants à faciliter le travail d'équipe

- Ma capacité de travail

- Mon honnêteté et mon intégrité

- Mon pragmatisme





Ma perception :



Je considère qu'un équipe efficace est avant tout une équipe soudée, épanouie et unie autour des mêmes objectifs, ceux de la satisfaction clients et de la culture du résultat.

J'aime le travail d'équipe et j'essaie toujours d'optimiser l'utilisation des compétences individuelles pour la bonne réalisation d'un travail collectif. J'apprécie et encourage les initiatives personnelles.



Mes compétences :

Customer services

Diagnostic in vitro

Satisfaction clients

Management

Amélioration continue

Maintenance

Organisation

Service client

Sous traitance