Gérard BUGEJA

Tout au long de mon parcours professionnel, je n'ai jamais cessé d’apprendre.

J'ai augmenté mon bagage technique pur, j'ai développé mon sens de la communication et j'ai surtout développé mon esprit d'analyse.

Mon rayon d'action, d'abord local s'est ensuite étendu à la France, puis à l'Europe et enfin vers les Etats-Unis. Ce qui me permet d'entretenir mon niveau d'Anglais.

J'aime apprendre pour comprendre afin de pouvoir expliquer et aider mes collègues.

Je suis sans aucun doute, un homme du "Service"



Mes compétences :

Technique