Laurent MELLAH

"Manager humain", au-delà du pléonasme que ce devrait être, est rentable... Développer votre entreprise par le SAV et les services (sur la base de vos produits existants), augmenter votre rentabilité par des modèles économiques innovants (centrés sur les usages), optimiser votre organisation et vos processus, fidéliser vos clients par la gestion de l'expérience clients, conforter la valeur ajoutée de votre personnel par l'intelligence collective, manager autrement de façon agile et collaborative, exceller dans l'innovation par les relations humaines... sont quelques unes des missions que j'ai pu réaliser, en tant que consultant associé, expert en accompagnement stratégique et en innovation par les services.



Passionné par les technologies, l’innovation, le management et les relations humaines, j'ai construit un parcours professionnel dans des domaines variés, souvent sur des technologies alors naissantes : vision industrielle, informatique embarquée, bus de terrain, hyperfréquence, intelligence artificielle, biométrie, modélisation 3D, prestations de services innovants... le tout très ouvert à l'international.



Apporter aux entreprises des outils (audits, méthodes, formations, conseil stratégique & marketing...) et développer les compétences, les talents des collaborateurs et des managers, pour qu'ils soient plus performants, créent de nouveaux services à valeur ajoutée et lancent de nouvelles solutions, me motivent au plus haut point.



Fondateur de SERVICE&SENS, nous proposons des prestations d'accompagnement (audit, conseil, formation, conférence) à la transformation servicielle des entreprises (stratégie de croissance, nouveaux modèles économiques), au management efficient, agile et collaboratif, à l’innovation par les services (service design, marketing des services) et à la transition de nouveaux modes de management (intelligence collective, performance par le bien-être), en France et à l'étranger.

Un article paru dans l'Usine Nouvelle le 18 juillet 2013 témoigne de nos résultats.



Comment votre SAV/Service Clients se positionne-t-il par rapport aux bonnes pratiques ?

Un test de « profilage » de votre SAV vous est proposé, gratuitement et sans engagement. Il vous suffit de remplir le questionnaire en ligne : http://www.sav-profiler.com



Je suis co-auteur du Livre Blanc du Service Après-Vente : "Les enjeux du SAV en France - Etat des lieux ". Ce livre propose un état des lieux du service après-vente en France. Il est aussi l’occasion de souligner les faiblesses et les enjeux des services associés aux biens durables. Un service après-vente qui coûte de l’argent n’est pas une fatalité. Ce livre est l’occasion d’attirer votre attention sur les leviers sur lesquels il est possible d’agir pour améliorer la rentabilité d’un SAV. Vous pouvez le commander en ligne : http://www.service-sens.com/publications-cepheus-editions/



Je publie régulièrement de l'information sur le management, les services et la relation-client sur le blog de l'entreprise : http://www.service-sens.com/blog/.



Élu à la présidence de l'AFSM (Association For Service Management) depuis 2009, membre de CFSMI et TSIA, je travaille sur le futur des services en lien avec les technologies, à fort capital de connaissances (knowledge intensive services) : www.afsmi.fr



