Cyril HENNECENT

Ingénieur d'Assistance Technique, Siemens HealthCare Diagnostic.



En tant qu'Ingénieur d'Assistance Technique, je suis responsable d'un parc de client situé principalement dans la région Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre et Limousin.



Initialement spécialisé sur les automates de Biochimie. J'ai ensuite élargit mon domaine de compétence en me spécialisant sur les automates d'hémostase, d'hematologie, de sérologie-virologie, des protéines et de l'automation.



Je connais grace aux différents systèmes dont je m'occupe plusieurs systèmes d'exploitation informatique tels que Windows, Mac et Linux



Je suis tout particulièrement attiré par le travail d'équipe (je me rappelle un slogan d'entreprise:"Seul, on va plus vite! Ensemble, on va plus loin!")



Je suis perçu par mes collègues comme quelqu'un de tenace, à l'écoute et disponible.



Dans une optique d'évolution professionnelle, je serais intéressé par le support technique et le management d'une équipe régionale.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Logistique

Sens du contact

Adaptabilité