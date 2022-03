Bonjour à tous,



Diplômée d'une Licence Business Unit - Management spécialisée et d'une certification de coach professionnelle, j'ai occupé différents postes relatifs à la gestion de projet et de personnes, qui sont mes principales dominantes. Ayant vécu en Australie et aux USA, je suis également bilingue Anglais.



Depuis plus de 12 ans aujourd'hui, les métiers de service en ressources humaines et du conseil/coaching, en contact avec lhumain me passionnent. De tempérament commercial, et ayant un engouement très fort pour le recrutement et la chasse de tête, je continue à m'investir dans cette gestion en tant qu'indépendante.



Japporte aujourdhui à mes clients une prestation RH clé en main complète en qualité de recruteuse ; véritable levier daccélération et de performance dans votre recrutement.

J'ai la réelle conviction que le recrutement a un impact considérable et déterminant sur la performance et la rentabilité d'une entreprise et pour de nouveaux business. avec plaisir pour intégrer avec sensibilité, agilité et cohérence de nouveaux collaborateurs au sein de divers environnements stratégiques et opérationnels.

Mon objectif est de rendre votre recherche pragmatique afin de finaliser celle-ci sur des recrutements structurés, riches et pérennes pour l'entreprise et ses collaborateurs internes.

Si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose ou que vous pouvez m'apporter quelque chose, contactez-moi et testez moi sur vos prochains recrutements !

Aujourd'hui, je vous challenge également en accompagnement en bilan de compétences, évaluation, orientation et gestion de carrière



CONTACTEZ MOI au : amelie.cesaro@gmail.com ou en me contactant au 0612969305



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation

Communication

Recrutement et approche directe

Marketing Opérationnel

Supervision

Sourcing & chasse

Recrutement et chasse

Stratégie et développement commercial

Ecoute et Relationnel

Servcies généraux

COACHING

Bilan de compétences

Orientation Professionnelle

Gestion de carrières