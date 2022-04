Amélie GRISEL

Le service qualité permet de mesurer la satisfaction de nos clients envers le cabinet Capfinances.





Pour quelles raisons nos clients ont-ils choisi Capfinances ?





√ Grâce à un large choix de supports financiers ainsi qu’ à une performance inégalée,



√ Grâce à la qualité des conseils et informations apportée en matière de gestion de patrimoine,



√ Pour la disponibilité et la fidélité des conseillers,



√ Pour un service gratuit et personnalisé.