Amélie HAMEL

Après plusieurs années d'expérience dans la gestion du patrimoine de mes clients, Valofimmo devient une évidence. Je décide enfin, de créer une entité capable d'aller chercher les "perles" du marché en matière de placements et d'investissements. C'est pour moi une volonté forte, la clef pour répondre aux préoccupations de mes clients avec une vrai dimension patrimoniale.

Dans une ambiance simple, et de manière totalement indépendante, je propose de répondre à toutes vos interrogations en matière fiscale et patrimoniale. Un suivi de qualité sera proposé chaque année au rythme de votre stratégie.



Mes compétences :

Relation publique

Gestion de projets

Développement commercial

Assurance Vie

Marketing

Management

Dynamisme

Finance