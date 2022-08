Olivier CROUZILLE

Depuis 2020 Responsable informatique interne National de KOESIO CIT service interne composé de 6 collaborateurs à Limoges et 12 référents sur sites en France.



De 2010 à 2020 Administrateur Système & Réseaux, responsable de l'exploitation et de l'intégration de l'informatique interne de QUADRIA, groupe C'PRO. http://www.quadria.fr



Exploitation et intégration sur plateforme VMware vSphere / VMware vSAN des serveurs du groupe déployés sur deux DataCenter CLOUD QUADRIA. http://cloud.quadria.fr/



De 2007 à 2010 Technicien System & Réseaux / Administrateur VmWare ESX

D.S.I Siège national de l'ASP (fusion CNASEA et AUP) à Limoges. http://www.asp-public.fr/



Exploitation des comptes utilisateurs et des droits partagés. Résolutions à distance, France et Dom-Tom, des incidents informatiques sur le réseau CNASEA pour les serveurs et les 2600 ordinateurs du parc.

Administrateur des system de virtualisation ESX VmWare et solution SUN VDI.



2007 Technicien de déploiement systèmes & réseau.

Banque Crédit Agricole Centre France Avenue d'Auvergne 23011 GUERET