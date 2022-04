Amelie HEBRARD

Après avoir validé un Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion avec mention,

ma curiosité m’a poussée à faire un BTS Management des Unités Commerciales obtenu en juillet

2019.

Mes diplômes en poche, je n’ai qu’une hâte, découvrir le milieu du travail et approfondir mes

connaissances sur le terrain.

Je dispose de petites expériences, dans le domaine du prêt-à-porter et du service qui ont confirmé

mon intérêt pour la relation commerciale. J’ai également eu l’occasion lors de remplacements de la

directrice d’une boutique indépendante de développer la gestion (accueil, conseils, vente, SAV,

management).

Tous ces challenges, et malgré mon jeune âge m’ont donné toute la motivation nécessaire pour

apporter à une entreprise et à une équipe un caractère enjoué, responsable et passionné.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word