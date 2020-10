Amélie EBRARD

Issue dune formation juridique et dune spécialisation en ressources humaines, jai orienté mon parcours en tant que généraliste RH. Je souhaite définitivement mettre au service du développement de mon entreprise, ma maitrise du cadre légal et ma volonté de concilier les besoins de celle-ci avec les souhaits individuels et collectifs des salariés.



Ma dernière expérience professionnelle au sein du service des ressources humaines de la société Azur Santé Plus (PME de 200 salariés) ma permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité du terrain. Je manipulais au quotidien la convention collective applicable au sein de lentreprise, ce qui m'amenait également à traiter les questions sociales qui venaient à se poser au cours de lexécution du contrat de travail du salarié. Je pilotais également les mesures disciplinaires et les différentes hypothèses de cessation du contrat de travail.



amelie.ebrard@gmail.com

06 78 54 64 54



Mes compétences :

Droit du Travail

Droit de la Protection Sociale

Procédures Collectives

Ressources humaines