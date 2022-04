Amélie HEMMER

Dans le cadre de mon activité, j'assure la promotion et le développement des métiers et des formations du secteur agricole. Je représente l'établissement et les acteurs agricoles dans les instances régionales de l’emploi et de la formation.



Mes compétences :

participer à des salons professionnels

élaborer des supports de communication

analyser les besoins en recrutement

suivre et fidéliser un portefeuille clients

gérer des projets

accompagner les salariés et les entreprises

analyser les besoins en formation

promouvoir des contenus de formation

commercialiser l'offre de formation

Ingénierie financière