Amélie HÉROUX

Photographe indépendante en région Parisienne; je me consacre au reportage corporate, au portrait , reportage lifestyle mariage ... En parallèle, je développe une démarche artistique dans des projets personnels .

Je mets mes compétences à vos services : sociétés , entreprises , start Up ... Je suis prête à mettre en valeur votre communication, à travers mes images .

Vos projets sont les miens alors n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ..



Mes compétences :

Photographie

Photographie publicitaire

Adobe Photoshop

Photographie culinaire

Montage photo

Prise de vues