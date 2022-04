BRIGITTE ROBERT "EFFINAN" consultante spécialisée dans le domaine de la gestion de l’entreprise.



objectif : répondre aux besoins des sociétés de façon personnalisée, en partant des problématiques.



Accompagnement des chefs d’entreprises et leurs collaborateurs dans les domaines suivants :



Le Diagnostic d'entreprise en fonction des besoins et des interrogations :



Les thèmes :

Métier de l'entreprise

Environnement et la stratégie

L'Organisation

La circulation de l'information

Finances (analyse financière, Crédit Impôt, CII, CIR...)

Organisationnel, RH

Performance Commerciale



La Formation sur les thèmes suivants



les tableaux de bords,

la facturation,

la prévision,

la gestion des stocks,



Principe d’action est triple :



Conseiller, accompagner et former les dirigeants et leurs collaborateurs;



Garantir des résultats mesurables et transférer la compétence durablement.



Votre entreprise évolue et cette évolution nécessite des adaptations….



Mettre en place des solutions adaptées à la carte, essentiellement de "personne à personne



accompagnement sur ces points en mettant en place les outils nécessaires au bon développement des projets.