Olivier LEMEE

Consultant en méthodologie, en gestion de projets informatiques (certifié eSCM ITSqc) et en architecture logicielle (plateforme IoT, intégration entre systèmes, urbanisation de logiciels) auprès des directions informatiques des grands comptes, j'interviens principalement sur le conseil, sur le pilotage opérationnel, sur la gestion de projets informatiques, sur la conception de logiciel (architectures n-tiers, logiciels embarqués, applications mobiles) et sur l'expertise technologique (intégration technologique, architectures SOA, plateforme IoT, études et conseils sur le SI, technologies mobiles, méthodes de développement agile).



Cette activité de consulting me permet de financer la création de plateformes de services proposant des applications métier en modèle locatif de type SaaS (ex :Array plateforme mobile d'assistance sportive pour les particuliers,Array est l'assistant tactile du coach sportif,Array pour rester en forme au tarif d'un café par jour).



Epanouis dans la mise en place d'équipes projets et dans la création de solutions au moyen de méthodes agiles, j'aime œuvrer avec des "bons", leurs donner le gout du fruit et les voir satisfaits de leurs succès réalisés.



Mes projets en cours :

- "FitMove, l'assistance sportive à distance à petit prix"Array

- "FitBoard, l'assistant tactile du coach sportif"Array

- "FitBoard Player, le coaching sportif partout, tout le temps"Array



"Certains veulent que cela arrive, d'autres aimeraient bien, d'autres encore font que cela se réalise !" (Michael Jordan)



Mes compétences :

UML

JAVA

Escm cl

SOA

Architecture logicielle

Urbanisation SI

Scrum

Agile Development

Android

Tablette tactile

Développement logiciel

Gestion de projets

Modélisation UML

JEE

Gestion d'équipe SI et Projets

AMOA/MOE/MOA

AMOE

Intégration continue

Intégration logicielle

Intégration de solutions

Méthodes agiles

Usine logicielle

Framework et architectures

GWT

Persistance des données

JDO

Datanucleus

Hibernate

ESB

GigaSpaces

Technologies mobiles

Technologies JAVA/J2EE

RabbitMQ

Urbanisation du SI

Chef de projet

Fitness