Amelie HERPIN

Actuellement en Baccalauréat Professionnel Commerce et en Terminale, je suis en pleine préparation pour mes épreuves mais je suis aussi active dans ma recherche d'un futur employeur pour l'année prochaine afin de préparer un BTS assurance en alternance dès la rentrée de septembre 2016.

Il y a maintenant bientôt trois ans que j'alterne les périodes de stage et les périodes d'école. J'ai fait mon premier stage à 13 ans dans le cadre d'une semaine découverte en entreprise (CACHE-CACHE) lors de mon année de troisième. Cela a été le déclic. J'ai donc entamé la formation Bac Pro Commerce à la rentrée suivante. C'est au fur et à mesure de tous mes stages que j'ai senti que la pratique, le monde du travail me permettait de m'accomplir encore plus. Durant ces trois années, certes, j'ai eu de bons professeurs qui ont su m'enseigner les connaissances nécessaires dans le monde du commerce mais mes maîtres de stage ont quant à eux été de vrais révélateurs, de vrais tuteurs qui m'ont permis malgré mon jeune âge d'acquérir grand nombre de qualités et de compétences. Toutes ces expériences m'ont permis de mûrir mon projet (il a grandi avec moi) et depuis la fin de ma première, je sais que je souhaite intégrer le monde de l'assurance.

C'est au cours d'une rencontre d'un ami de mon beau-père qui est courtier d'assurance et d'une discussion autour du commerce et des divers produits proposés à la vente que j'ai voulu faire prendre une nouvelle tournure à ma formation.

J'aime le contact et j'ai appris à gérer la relation client mais dans ma formation d'origine, je savais qu'il me manquait quelque chose. Effectivement, cette relation client je souhaite la développer : prospecter la clientèle, analyser ses besoins et lui proposer des contrats. Et le monde de l'assurance peut me proposer tout cela.

Grâce à mon intégration dans votre équipe, j'apprendrai à gérer les dossiers et les comptes clients, à préconiser des mesures de protection et de prévention, à évaluer le risque, à analyser ces « nouveaux » besoins (qui le sont pour moi étant novice) afin de faire souscrire les clients et surtout les fidéliser.

Je sais que je suis organisée, autonome, que j'ai de l'intérêt pour la communication. Je sais aussi que vous m'apporterez les compétences et qualités nécessaires afin de compléter celles que j'ai déjà.

Je suis consciente que l'alternance va me demander rigueur et professionnalisme afin de préparer mon diplôme tout en travaillant. Je suis déterminée et motivée dans mon choix. Je souhaite apprendre mon futur métier auprès de professionnels afin d'être encore plus opérationnelle sur le marché du travail dès l'obtention de mon diplôme.



Mes compétences :

Autonomie

Gestion événementielle

Travail en équipe

Gestion des stocks

Communication

Rigueur

Relations clients

Dynamique