Amélie HERPIN

MES COMPETENCES:



AÉRONAUTIQUE

-Gestion d'un fonds documentaires de manuel de technique de vol lié aux avions d' affaires.

-Assure la diffusion des documents aux clients



DOCUMENTAIRES

-Gestion d’un fonds documentaire en image fixe, en image animée et en son

-Recherche d’information via internet

-Exploitation des sources et ressources documentaires

-Indexation

-Lecture des métadonnées

-Rédaction de synthèse documentaire

-Constitution de dossiers sur un sujet précis



INFORMATIQUES



-Maîtrise du PC et utilisation de plusieurs logiciels :

*en base de données : Access 2007 et File Maker Pro 10

*en gestion courante : Back office

*en image : Adobe Photoshop CS 2

-Modélisation de base de données

-connaissance du langage SQL



CULTURELLES

-Gestion du fonds photographique et des droits d’auteur d’un musée

-Création d’une bibliothèque interne

-Participation à des recherches historiques

-Relations avec les prestataires culturels et des collectivités locales

-Accueil du public



Bases de données

Documentaire

Documentaliste

Documentaliste iconographe

Iconographe

Photothèque