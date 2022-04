Amélie HERVE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis actuellement Assistante de Direction, chez PROTECT'HOMS à Château-Gontier. Mon entreprise est spécialisée dans la distribution d'équipement de protection individuelle, de produits d'hygiène et de sécurité. Nous réalisons également des audits des postes de travail dans l'entreprise et formons les utilisateurs à la sécurité et à la protection sur les lieux de travail (entrainement au port des EPI, législation et obligations légales en tant qu'employeur).



Mes compétences :

Assistanat de direction