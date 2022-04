Amélie HUARD

Après un échec à l'éxamen BTS Assistante de Direction, j'ai décidé de rentrer dans la vie active. Plusieurs difficultés se sont présentées à moi, la difficulté du marché et le manque d'expérience malgré mes deux stages l'un au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen et l'autre au sein de l'entreprise France Télécom.

Après de nombreuses recherches restées vaines, je me dirige vers la Gendarmerie Nationale après avoir vu une annonce dans un quotidien et une envie de travailler dans le millieu militaire.

Après une formation militaires de six semaines, je prends mes fonctions de secrétaire de l'assistante sociale de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Paris.

Paris ne me plaisant plus, je décide de demander ma mutation pour ma Basse-Normandie natale. C'est à ce moment là que j'ai pris mes fonctions comme secrétaire au sein de la cellule marchés publics et contentieux de la Région de Gendarmerie de Basse-Normandie. En congé parental, je suis réserviste au sen de la cellule marchés publics de la Région de Gendarmerie de Basse-Normandie.