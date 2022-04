RH PARTNERS, Conseil en Ressources Humaines depuis près de 30 ans, intervient auprès des entreprises et collectivités, tant dans le recrutement que dans l’accompagnement des salariés dans leurs orientations professionnelles.Array

30 agences dont 20 en France 10 bureaux à l’international

150 collaborateurs dont 105 consultants

Equipe pluridisciplinaire (consultants en recrutement, psychologues du travail, ex DRH, formateurs, responsables pédagogiques..)



RH PARTNERS MEDITERRANNEE est une équipe composé de 26 personnes, basée à Montpellier, Nîmes, Perpignan, Aix en Provence et Toulon.



RH PARTNERS organise son activité autour de 3 départements :



RH PARTNERS EVOLUTION

Bilan de compétences

FORMATIONS

- RH et management (entretien de recrutement, conduite des entretiens professionnels, gestion d'équipe etc..)

- développement personnel (gestion du stress, gestion du temps, cohésion d'équipe etc..)

- communication et efficacité commerciale

Bilan d’orientation de carrières (cadres), gestion des promotions internes,

Outplacement individuel

Reclassement collectif

Coaching



RH PARTNERS RECRUTEMENT

Plan média, Annonce-presse,

Approche directe, Assistance au recrutement,

Assessment Center, Recrutement collectif,

Diagnostic de candidats



RH PARTNERS CONSEIL RH

Diagnostic RH, Audit organisationnel

Démarche GPEC, référentiels compétences

Audit et prévention RPS

Construction d'outils RH : entretiens professionnels, évaluation 360°, plan formation 2015 etc...



= > Contacter notre équipe de consultants sur le siège de Montpellier au 04.99.526.333



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Bilan de compétences

Gestion de carrière

Formation

Reclassement

Conseil RH

Coaching