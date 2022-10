Georges ARGIROF

Ingénieur plasturgiste ISPA expérimenté (plus de 15 années dexpérience dans l'industrie au sein de secteurs diversifiés (automobile, plastiques techniques du secteur agricole, luxe/cosmétique et aéronautique)), je suis un manager animé par les challenges qui désire les relever en favorisant l'esprit d'équipe. Je désire capitaliser mon expérience de gestion du changement tout en gardant à l'esprit l'anticipation et le sens des priorités.



Déterminé, dynamique, méthodique, rigoureux et avant tout pragmatique, je dispose d'une expérience managériale d'équipes pluridisciplinaires en gérant l'organisation, la stratégie dans différents contextes avec de forts challenges et enjeux principalement humains.



Tenace, opiniâtre et développant un coaching terrain éprouvé, je favorise le partage de "best practices" dans un esprit d'équipe perpetuel visant à gagner en efficience.

Je m'affirme par assertivité en gérant les conflits et en s'enrichissant des autres collaborateurs et collaboratrices (écoute de leurs avis, idées, suggestions...). Je sais concilier exigence et souplesse et développer les ressources humaines dans un esprit "gagnant/gagnant".



Pugnace, d'un tempérament leader et attentif au climat social, je possède la culture progrès et la vision d'ensemble ainsi qu'une volonté affirmée d'optimisation continue traduite par ma force de propositions et ma volonté de casser les paradigmes dans un kaizen terrain reconnu et motivant (source de progrès).



Je dispose de capacités d'adaptation comme en témoigne mes changements de secteurs et d'une grande disponibilité.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Auditeur interne

Extrusion / Injection

Ressources humaines

management

techniques d'amelioration continue

Extrusion

Continuous Improvement

5S

Internal Audit

Kaizen

IP