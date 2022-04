Sylvain PRODHOMME

Les différentes fonctions exercées dans l’industrie automobile avec une organisation matricielle et multiculturelle m’ont permis d’acquérir des compétences en termes de production industrielle, industrialisation et en management de projets Internationaux.

Avec le programme de formation de l’Exécutive MBA d’Audencia Nantes que je viens de terminer, j’ai acquis les concepts et outils fondamentaux du management des entreprises. Ils me permettront de mieux comprendre les nouveaux enjeux de l’environnement économique, d’exercer un réel leadership et de prendre des décisions complexes.

Je suis ouvert à toutes opportunités me permettant de mettre à profit mon expérience et de participer à la croissance d’une entreprise.

Je suis attaché à ma région et souhaite y rester dans la mesure du possible

Mes expériences dans le milieu associatif et sportif me permettent de côtoyer un public varié, de travailler avec des sportifs et professionnels du sport sur la motivation et la performance.

Sport et activité professionnelle, mêmes valeurs et notions de la performance avec une prise en considération du bien-être de l’individu.