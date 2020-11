Serge LE CARDINAL

C'est la conjugaison entre votre projet de performance et les compétences cibles pour l'atteindre que DECIS vous propose de partager.

DECIS ( Développement des Compétences en indstrieS )s'appuie sur un réseau de 70 experts associés et complémentaires pour vous apporter les solutions sur 3 axes majeurs pour le développement des performances:

- Top et middle management,

- Adaptation des compétences des fonctions de production, maintenance et services supports ,

- Déploiement et appropriation des outils des systèmes de production.



Nos actions sont exclusivement en intra entreprises et répondent aux thématiques suivantes :



Management opérationnel : de l'animateur d'équipe au responsable d'atelier

- Coaching cadres des services de production,

- Détection de potentiels Leaders d’équipes,

- Développement des pratiques managériales dans un contexte de performance industrielle,

- Droit social et législation du travail,

- Pilotage de la performance de production,

- …

Adaptation et développement des compétences techniques :

- Prise en main des investissements,

- Développement des cursus de formation internes par des experts métiers ,

- Enrichissement des tâches sur la conduite et la maîtrise des équipements de production,

- Appropriation de la TPM et auto maintenance sur équipements,

- Amélioration continue et groupes progrès,

- Capitalisation et transfert de compétences, gestion de l’expertise seniors,

- Traitements rapides des défauts produits,

- Diagnostics rapides de pannes,

- Evolution des compétences des techniciens de maintenance,

-…



La performance des ateliers de production et QHSE :

- Diagnostics et gisements de performances,

- Accompagnement Equipes de Direction dans la mise en œuvre et déploiement des systèmes de production de type Lean,

- Intégration des outils de la performance ( 5S, SMED, AMDEC, VSM, QRQC, Kaizen, …)

- Développement de la TPM en production et maintenance,

- Equipes autonomes de production,

- Démarches Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, RSE,

- Systèmes d'habilitations QHSE aux postes en Blend Learning

-…





Mes compétences :

Qualité produit

GPEC

Formation professionnelle continue

Conseil aux entreprises

Formation

Consultant

Commercial