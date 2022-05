Sébastien LAVIAL

Après plus de 10 années d’expérience dans les fonctions Ressources Humaines et Relations Sociales, j’ai créé mon propre cabinet de conseil et de recrutement : Réseau RH, afin de mettre à profit mon expertise dans les métiers des Ressources Humaines, de la gestion, de l’Administration des entreprises, de l'informatique et de la logistique.



Que vous soyez en recherche active ou passive d'une nouvelle opportunité professionnelle, je vous invite à me transmettre votre cv ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante: s.lavial@reseau-rh.com



Au plaisir d'échanger avec vous très prochainement.



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Recrutement

Recruteur

Relationnel

réseaux sociaux

Ressources humaines

Sourcing