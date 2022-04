Actuellement en poste au Japon, ouverte à de nouvelles opportunités dans ce pays.



Double diplomée de Chimie ParisTech et AgroParisTech avec une spécialisation en Biotechnologies



mes qualités: curieuse, passionnée, sens de l'initiative et du détail, rigoureuse, proactive, adaptable à un environnement multiculturel et multifonctionnel



Mes compétences :

Chimie verte

Environnement

Éco-conception

Chimie

ACV

Biotechnologies

Développement durable

marketing B2B