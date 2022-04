Amélie JARRIN

Jeune diplômée d'un LL.M. en droit commercial international et d'un Master professionnel de droit des affaires internationales, j'ai de l'expérience en entreprise et en cabinet d'avocats franco-allemand. Le monde de l'entreprise m'ayant toujours intéressée, j'ai consacré ma formation au droit des affaires ainsi qu'à l'étude des langues (anglais et allemand) afin de pouvoir évoluer à l'international. Je recherche actuellement un poste de juriste d'entreprise, en France ou à l'étranger.