Philippe JARRIN

Je suis Ingénieur des Mines de Paris.



J'étais intéressé par les moteurs à explosion au début de ma carrière, j'ai commencé dans un environnement industriel qui m'a fait prendre connaissance des problématiques du Middle Management. Voir un essai sur http://www.UniText.fr



Professionnellement, je suis un expert dans les mises au point finales dans l'électricité/électronique, systèmes embarqués, intégration thermique et mécanique ... J'ai excellé comme "Troubleshooter" comme disent les anglophones. J'aime mettre au point les systèmes, vers l'amont au service des clients et vers l'aval, vers les usines et les fournisseurs.



A l'époque, mon imagination et mes intuitions avaient pour support les systèmes d'information ...



Depuis, j'ai extrait les principes de management indépendants des systèmes d'information et j'essaye de me placer comme formateur sur les problématiques de communication, coordination, négociation au niveau du Middle Management.



Mes compétences :

Electronique

Gestion de projet

Management

Aéronautique

Mécanique

Electricité