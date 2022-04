Amélie JOUINEAU

Passionnée par les nouvelles technologies et l'informatique, j’ai suivi une formation multimédia de conception centrée sur l’utilisateur et de réalisation de sites internet.



En tant qu’intégratrice web je réalise des interfaces interactives compatibles multi-devices (responsive design), dans le respect des normes XHTML/HTML5.



Ma sensibilité pour l'ergonomie et l’accessibilité me permettent d’être force de proposition pour créer des interfaces performantes pour tous types d’utilisateurs.



Mes compétences :

Réalisation de mini-sites et jeux concours en Flas

Editeurs de texte tels que Note Pad ++, Sublime Te

Word, Excel, Power Point, Outlook

CSS 2/CSS 3

Google analytics

Sharepoint 2013 (intervenante aux Techdays 2014)

Langage SQL, MySQL, Microsoft SQL Serveur

XMIND

Respect des standards W3C

Intégration compatible tous navigateurs

XML / XSLT

Team Foundation Server

Recueil et analyse des besoins

Réalisation et montage de courts-métrages

Responsive Design

Sharepoint 2010

Rédaction des cahiers des charges

XHTML/HTML 5

GANTT Project

Axure RP Pro

Git

Audit technique et fonctionnel

Wordpress

Mantis

Accessibilité du Web

SEO

Javascript / jQuery

Notions de modélisation en 3D (3DS Max, Maya)

Web design

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Flash

Magento

Ergonomie

Microsoft SharePoint

Cascading Style Sheets

Audit

Microsoft Office

Macromedia Flash

Axure RP

l'expérience

SASS

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft .NET Technology

Marketing

MOT Tes