Amelie JULIEN

Suite à mon expérience en tant que technicienne, je souhaiterais poursuivre mon évolution de carrière en tant que superviseur.



Ma formation et mon expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir diverses compétences sur les produits stériles injectables et de la chimie fine, mais également dans la validation et transfert analytique. Mon dynamisme et mon volontarisme me permet de réaliser différents projets.



Mes compétences :

LC-MS

GC-MS

Analyses physico chimiques

Développement analytique

Validation anlytique

Etude de stress

Transfert analytique

Empower 3