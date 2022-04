Amelie KALEM

Pharmacienne hospitalière, j'ai travaillé comme pharmacien assistant de 2007 à 2015 dans les centres hospitaliers de Lorient, Nantes et Quimper.

Depuis mai 2015, j'effectue des remplacements dans divers établissements hospitaliers.

Titulaire du DES de pharmacie hospitalière.

Inscrite sur la liste d'aptitude de praticien hospitalier en 2010 et 2014.



Actuellement en recherche d'emploi, et habitant Quimper, j'effectue des remplacements dans divers établissements du département 29. Une ouverture aux remplacements dans la région 56 est envisageable, afin de compléter mes périodes de travail.



Mes compétences :

Analyse de prescriptions informatisées

Approvisionnement en médicaments et dispositifs mé

Retrocession/ATU

Chimiothérapies

Dispensation des stupéfiants et gestion